Kojima Productions deelt bijzondere Death Stranding 2: On the Beach in-game statistieken

Het is ondertussen meer dan een maand geleden dat Death Stranding 2: On the Beach is uitgebracht voor de PlayStation 5. Om dit moment te vieren heeft ontwikkelaar Kojima Productions via X wat interessante statistieken gedeeld, die ons meer vertellen over de voorkeuren van spelers.

Uit de gedeelde infographic blijkt dat spelers – van alle dieren die je kunt redden – veruit het vaakst de kangoeroe hebben gered. Daarnaast vertelt de infographic ook iets over de favoriete bouwwerken en wapens van spelers.

Je kunt de afbeeldingen hieronder bekijken. Death Stranding 2: On the Beach is nu beschikbaar voor de PlayStation 5. Het spel zal waarschijnlijk, net als zijn voorganger, ook in de toekomst nog op pc verschijnen.