Volledige Final Fantasy VII Remake trilogie komt naar de Nintendo Switch 2

Met de aankondiging van de Nintendo Switch 2 werd ook bekend gemaakt dat Final Fantasy VII Remake Intergrade zijn weg zal gaan vinden naar Nintendo’s nieuwste console. In een recente Creator’s Voice video op het kanaal van Nintendo doet regisseur Naoki Hamaguchi daar nog een schepje bovenop: de volledige trilogie komt naar de Nintendo Switch 2.

In de onderstaande video benadrukt Hamaguchi zijn liefde voor Nintendo en is hij blij dat hij voor het eerst in zijn carrière een game naar een Nintendo console mag brengen. De video sluit af met een belangrijke uitspraak: Hamaguchi hoopt dat gamers wereldwijd uitkijken naar alle delen van de Final Fantasy VII Remake trilogie op de Nintendo Switch 2. Een mooi vooruitzicht voor Nintendo gamers dus.