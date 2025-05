A Minecraft Movie binnenkort al digitaal vanaf de bank te bewonderen

Na het zien van de eerste trailers waren veel mensen sceptisch, maar A Minecraft Movie heeft de harten van vele mensen weten te veroveren. De film is een behoorlijk succes te noemen. In iets meer dan een maand tijd heeft A Minecraft Movie al bijna 900 miljoen dollar weten op te brengen in de bioscopen.

Gezien de rek bij de bioscopen er inmiddels wel een beetje uit zal zijn is het snel tijd voor de volgende stap. Vanaf 13 mei zal A Minecraft Movie te koop en te huur zijn via aanbieders zoals Amazon Prime en Apple TV.

Ben je een échte fan en moet je de film gewoon in huis hebben staan? Dan zal je iets meer geduld moeten opbrengen, want de DVD en Blu-ray release laat op zich wachten tot 24 juni. Bij de digitale versies én de Blu-ray versie zitten ook wat leuke extra’s die we hieronder hebben geplaatst.