Spray Paint Simulator krijgt een releasedatum

Als een game tegenwoordig de toevoeging “simulator” krijgt kan dat twee kanten op gaan. Enerzijds kan het een accurate representatie van een bepaald beroep of bezigheid zijn, maar anderzijds kan je met de grootste flauwekul te maken krijgen die wel een lach op je gezicht tovert. Spray Paint Simulator lijkt ergens in het midden te willen gaan zitten.

In de release date trailer zien we namelijk dat je in aardig wat detail bijvoorbeeld een huis kan gaan schilderen, maar anderzijds zal je ook gebruik moeten maken van onconventionele oplossingen zoals een trampoline om hogere stukken te bereiken. Vooralsnog ziet Spray Paint Simulator er in ieder geval uit als een vermakelijke game.

Spray Paint Simulator verschijnt op 29 mei voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Nintendo Switch versie volgt iets later, namelijk op 19 juni.