PlayStation versies van Spray Paint Simulator zijn nu ook bevestigd

Wie maar wat graag van een schone omgeving houdt, is ongetwijfeld bekend met PowerWash Simulator. Hierin maak je allerlei objecten schoon met behulp van een hogedrukspuit. Creatievelingen die liever een kleurrijke omgeving achterlaten, zijn misschien eerder geïnteresseerd in Spray Paint Simulator. Deze simulator verschijnt volgende maand en was eerder aangekondigd voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

PlayStation-eigenaren hoeven zich niet langer buitengesloten te voelen, want ook versies voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 zijn nu bevestigd door uitgever North Star Video Games. Het heugelijke nieuws wordt gevierd met een bijbehorende trailer, waarin lekker binnen de lijntjes of volledig erbuiten de omgeving van kleur wordt voorzien.