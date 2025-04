Vanaf volgende maand mag je verven in Spray Paint Simulator

Iedereen weet dat PowerWash Simulator, zeker gezien de inhoud en de opzet van de game, een enorm succes is. Dit kunnen wij ook dachten ze bij ontwikkelaar North Star Video Games en uitgever Whitethorn Games, want zij komen, zoals je hier al kon lezen, met Spray Paint Simulator op de proppen. De game heeft heel wat gelijkenissen met het eerder genoemde spel.

Zoals je duidelijk ziet in de trailer, die je hieronder kan terugvinden, volgt de game hetzelfde concept, alleen zal je nu in plaats van een laagje vuil van oppervlakken te verwijderen, juist een extra laagje verf toevoegen. De game zal in mei verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.