Tweede Grand Theft Auto VI trailer is in 24 uur tijd bijna een half miljard keer bekeken

Rockstar Games publiceerde afgelopen dinsdag uit het niets een gloednieuwe Grand Theft Auto VI trailer. Dat op zich is natuurlijk wereldnieuws, maar ook de statistieken achteraf. We weten dat de eerste trailer enorm veel keer bekeken is en dat is voor de tweede trailer niet veel anders.

Volgens een bericht van The Hollywood Reporter is de tweede Grand Theft Auto VI trailer binnen 24 uur tijd meer dan 475 miljoen keer bekeken. Dit is inclusief de 93 miljoen views op het YouTube-kanaal van de ontwikkelaar, maar de trailer werd ook uitgezet op bijvoorbeeld X en andere social media platformen.

Hiermee zou de trailer zelfs de grootste ‘video launch’ aller tijden zijn, omdat het Deadpool and Wolverine ruimschoots overtreft. Die trailer had 365 miljoen views in 24 uur en daarna volgt Fantastic Four: The First Steps met 200 miljoen views in 24 uur.

Het nummer dat in de trailer te horen is, “Hot Together” van The Pointer Sisters, ziet ook een enorme groei. Het aantal streams op Spotify is met 182.000% toegenomen.