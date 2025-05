Hinten details in GTA VI trailer naar locaties voor DLC?

Met de tweede Grand Theft Auto VI trailer is er weer een hoop om te analyseren, net zoals bij de eerste trailer gebeurde. Rockstar Games is immers een ontwikkelaar die meer in trailers stopt dan op het eerste oog lijkt. Of het ook allemaal hints zijn is natuurlijk een kwestie van afwachten, maar dat neemt niet weg dat het interessant is om naar te kijken.

In de trailer zijn namelijk auto’s te zien die een kenteken van andere staten hebben. Zo heb je Leonida, wat Florida is, maar buiten die staat duiding komen in de trailer ook Gloriana (Georgia), Arizona en Liberty City (New York) voorbij. Nu is dat in de Verenigde Staten niet ongebruikelijk, auto’s van de ene staat in de ander zien, maar er wordt op het web gesuggereerd dat dit toekomstige locaties zouden kunnen zijn.

Interessant is namelijk dat journalist Jason Schreier eerder al eens gemeld heeft dat het plan voor Grand Theft Auto VI anders is dan bij eerdere games. Zo zouden er na de release uitbreidingen komen die naar verluidt van de omvang van een degelijke game zouden zijn. Of het een met het ander te maken heeft is gissen, maar het kan best zijn dat we andere locaties – zoals genoemd – er op termijn bij krijgen.

Interessant genoeg zijn er in de trailer geen kentekenplaten van Los Santos gespot.