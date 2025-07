Nieuwe PlayStation 4 firmware update nu beschikbaar

Sony Interactive Entertainment heeft een nieuwe firmware update voor de PlayStation 4 uitgerold. Het gaat om versie 12.52 en het betreft een update die gericht is op de veiligheid van het systeem, zo blijkt uit de patch notes.

“We’ve made some security fixes to the system software.”

Het bovenstaande is wat de patch notes aangeven. Het ziet er naar uit dat deze update vooral bedoeld is om het de jailbreak community lastig te maken. Als er meer dingen aangepast blijken te zijn, dan laten we het natuurlijk weten.