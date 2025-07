Nintendo en Universal werken aan een Donkey Kong-film

Na het immense succes van The Super Mario Bros. Movie heeft Nintendo de smaak te pakken. Er komt een nieuwe film aan en ook wordt er gewerkt aan een film op basis van The Legend of Zelda. Dat is zeker niet alles, want Universal en Nintendo werken ook samen voor een Donkey Kong-film.

Dit blijkt uit een registratie die in mei is gedaan, waarbij de bedrijven genoemd worden als co-producenten. Verdere details zijn niet bekend, al gingen er wel al geruchten rond dat er een Donkey Kong-film aan zat te komen. Hoewel nog niet officieel aangekondigd, is de registratie een duidelijke bevestiging.

Het is niet bekend wanneer de film moet verschijnen.