Hardware eisen voor pc-versie Killing Floor 3 vrijgegeven

Volgende week donderdag zal het derde deel in de Killing Floor-franchise verschijnen. Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan kan je nu alvast checken of jouw hardware het spel aankan.

De minimale systeemeisen voor de pc-versie van Killing Floor 3 zijn een AMD Ryzen 5 2600 of Intel Core i7-4790 in combinatie met een NVIDIA GeForce GTX 1060 of AMD Radeon RX 480. De aanbevolen eisen zijn een AMD Ryzen 7 7700X of Intel Core i9700k. Als grafische kaart wordt dan minimaal om een AMD Radeon RX 6750 XT of een GeForce RTX 3060 gevraagd.

Het is niet bekend van welke resolutie en framerate je kunt genieten met de eerder genoemde specificaties. De volledige eisen zijn als volgt:

Minimum: Vereist een 64-bitsprocessor en -besturingssysteem Besturingssysteem: Windows 10 Processor: AMD Ryzen 5 2600 or Intel Core i7-4790 Geheugen: 16 GB RAM Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480 DirectX: Versie 12 Netwerk: Breedband-internetverbinding Opslagruimte: 20 GB beschikbare ruimte Aanvullende opmerkingen: SSD Required