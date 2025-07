Gerucht: Nieuwe Nintendo Direct zou nog altijd voor deze maand gepland staan

Eind vorige maand dook het gerucht op dat er een nieuwe Nintendo Direct gepland zou staan voor ergens deze maand. Officieel hebben we van Nintendo nog niets gehoord, maar een andere insider doet er nu nog een schepje bovenop.

Nate the Hate zegt in een nieuwe episode van zijn podcast dat er een Nintendo Direct zal plaatsvinden na de release van Donkey Kong Bananza aanstaande donderdag. Gezien Nintendo nooit een uitzending op vrijdag doet, zou het ergens in de komende twee weken moeten plaatsvinden.

Op vrijdag 1 augustus zal Nintendo de kwartaalcijfers bekendmaken en de leaker suggereert dat Nintendo voor die presentatie al live zou willen gaan met een nieuwe uitzending. Maar neem het allemaal vooralsnog met een korrel zout.

“What I have been told… There is a Direct this month, so the month of July. But, that Direct will not take place until after Donkey Kong Bananza releases. Beyond that, I have no additional information, I do not have information as to the exact timing at this point.

If I had to speculate, I would say probably the last week of July because Friday of that week is August 1st, right, which is Nintendo’s earning report day. So I could see them having a Direct that week leading to that investor’s report.”