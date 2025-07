Nieuwe Super Mario 3D All-Stars update zorgt voor verbeterde gameplay op de Switch 2

Met de release van de Nintendo Switch 2 die backwards compatible is, heeft Nintendo inmiddels voor diverse games kleine updates uitgerold die hun performance optimaliseert op het nieuwe systeem. Nu volgt ook Super Mario 3D All-Stars, de compilatie van oudere Mario-games.

De update draagt versienummer 1.1.3 en richt zich op een aantal issues met betrekking tot gameplay van de titels op de Nintendo Switch 2. Specifiek worden de issues niet genoemd in de patch notes, dus het is wat onduidelijk wat er precies aangepakt wordt.

General

Several issues have been addressed to improve gameplay on Nintendo Switch 2.

Note: The software update is required to play on Nintendo Switch 2.