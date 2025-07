Call of Duty: Black Ops 7 onthulling aangekondigd voor Gamescom Opening Night Live

De grote uitsmijter van de Xbox Games Showcase begin vorige maand was de aankondiging van Call of Duty: Black Ops 7. De game werd met een CGI-trailer aangekondigd en het is nu wachten op de gameplay onthulling.

Heel lang hoeven we daar niet meer op te wachten, want Geoff Keighley heeft via X aangekondigd dat de onthulling van de game zal plaatsvinden tijdens Gamescom Opening Night Live. Hij stelt hierbij dat het de kick-off van de beurs is, wat suggereert dat de show met deze titel geopend wordt.

Of de game ook speelbaar zal zijn op de beursvloer is afwachten. Gamescom Opening Night Live staat gepland voor 19 augustus om 20:00 uur.