Mafia: The Old Country heeft geen open wereld… dankzij Mafia III

Mafia: The Old Country verschijnt volgende maand en verandert het één en ander ten opzichte van zijn onmiddellijke voorganger, Mafia III. De belangrijkste verandering is het verwijderen van de open wereld. Deze stond centraal in de manier waarop Mafia III zijn plot ontvouwde, maar zorgde er daardoor ook voor dat het verhaal de diepgang miste die we van de reeks gewend zijn.

De open wereld stond met andere woorden in de weg van de verhaalvertelling en dat ging ontwikkelaar Hangar 13 niet nog een keer laten gebeuren. Het vertelde onlangs aan IGN dat het de kritiek op Mafia III begreep en met dat in het achterhoofd besloten had om de open wereld in Mafia: The Old Country te laten vallen. De game kiest dus voluit voor een lineair verhaal.

“Hangar 13 president Nick Baynes repeatedly mentioned his team’s desire for players to finish this prequel’s story. With that goal in mind, the latest Mafia game turns back the clock chronologically and in game design as well.

Mafia 3, though very good, went full open world, and the developers seem to feel similarly about it in hindsight as players did; It just didn’t fit Mafia well.”