Mafia: The Old Country schittert in nieuwe launch trailer

Nieuws
Joey Visser on 08 August 2025 om 13:56

Vanaf vandaag kunnen we dan eindelijk aan de slag met Mafia: The Old Country. Om de release te vieren, hebben ontwikkelaar Hangar 13 en uitgever 2K Games een nieuwe trailer uitgebracht. In de korte, maar krachtige trailer krijgen we meer te zien van het verhaal en de prachtige omgevingen die de game te bieden heeft. Daarnaast zien we een aantal actievolle gameplay fragmenten en wordt duidelijk dat de geprezen races weer terugkeren zoals we deze kennen uit de eerdere delen. Bekijk de trailer hieronder.

Mafia: The Old Country is vanaf vandaag beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd wat wij van de game vinden? Houdt dan onze website in de gaten voor de aankomende review.

8 reacties

  1. Anoniem-9292's avatar

    Oh wat ik vermaak ik me met deze game!

    De Ludo Sanders onder de Mafia games!

    0
    @Reply
  2. Anoniem-404's avatar

    @Anoniem-9292: ja tof is die he

    0
    @Reply
  3. Anoniem-7980's avatar

    Die mafia baas ziet er uit als Nelson Piquet sr. Schoonvader van Max Verstappen lol

    0
    @Reply
  4. Anoniem-292's avatar

    Ik vind het gebrek aan PS5 reviews zorgelijk….. Loopt deze game wel oké?

    0
    @Reply
  5. Anoniem-5594's avatar

    Een gemiddelde van 7.4

    Niks GEWELDIGS dus.

    0
    @Reply
  6. Anoniem-8566's avatar

    @Anoniem-5594: en een speelduur van hooguit 10 uurtjes en daarna heb je nul komma niks nog te doen. Nee dankjewel. Geen 50 euro voor 10 uurtjes herhaling van zetten.

    0
    @Reply
  7. Anoniem-9751's avatar

    @Anoniem-5594: “Een gemiddelde van 7.4
    Niks GEWELDIGS dus”
    Die 7.4 is maar gewoon een mening. De 1 vind de game een 9 waard, de ander weer een 6. Elk cijfer is prima.

    0
    @Reply
  8. Anoniem-2731's avatar

    @Anoniem-292: Die 7.4 is op basis van de PC reviews. Op PC loopt deze game niet lekker. Ik hou m´n hart vast voor de console versies…

    0
    @Reply

