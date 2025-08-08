Mafia: The Old Country schittert in nieuwe launch trailer

Vanaf vandaag kunnen we dan eindelijk aan de slag met Mafia: The Old Country. Om de release te vieren, hebben ontwikkelaar Hangar 13 en uitgever 2K Games een nieuwe trailer uitgebracht. In de korte, maar krachtige trailer krijgen we meer te zien van het verhaal en de prachtige omgevingen die de game te bieden heeft. Daarnaast zien we een aantal actievolle gameplay fragmenten en wordt duidelijk dat de geprezen races weer terugkeren zoals we deze kennen uit de eerdere delen. Bekijk de trailer hieronder.

Mafia: The Old Country is vanaf vandaag beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Benieuwd wat wij van de game vinden? Houdt dan onze website in de gaten voor de aankomende review.