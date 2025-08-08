Logo
theme-switch

Mafia: The Old Country doet het prima bij critici

Nieuws
Wim Odekerken on 08 August 2025 om 09:50


Mafia is terug, maar in een andere setting dan we gewend zijn. In Mafia: The Old Country gaan we terug naar het begin van de twintigste eeuw op Sicilië, nog voordat de maffia in grote getale aanwezig was in de Verenigde Staten. Vooralsnog lijkt deze andere insteek het prima te doen bij de meeste critici.

Op Metacritic zien we uiteenlopende cijfers. De hoogste waardering op dit moment is een 9.8 terwijl de laagste een 5.0 is. Alle huidige reviews bij elkaar komt Metacritic uit op een gemiddelde van 7.6 wat ruim voldoende is. Of Mafia: The Old Country bij ons goed in de smaak valt,  lees je spoedig in onze review.

  • Impulsegamer – 9.8
  • SECTOR – 9.5
  • Areajugones – 9.0
  • PC Games – 9.0
  • The New York Times – 8.7
  • DualShockers – 8.5
  • Gaming Nexus – 8.5
  • XGN – 8.0
  • VGC – 8.0
  • IGN – 8.0
  • Destructoid – 8.0
  • GamingBolt – 8.0
  • Hobby Consolas – 7.2
  • GAMINGbible – 7.0
  • Power Unlimited – 6.3
  • Game Informer – 6.0
  • Screen Rant – 6.0
  • GameSpot – 6.0
  • Stevivor – 5.0
  • Game Rant – 5.0

4 reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

  1. Anoniem-8750's avatar

    Tof spel

    0
    @Reply
  2. Anoniem-4955's avatar

    De niet gesponsorde reviewers geven 5en en 6en. Het is een zeer matige game.

    0
    @Reply
  3. Anoniem-3156's avatar

    Bijzonder dat IGN die voor bijna elke game een 7 geeft, deze game toch een 8 geeft. Gesponsord?

    0
    @Reply
  4. User avatar
    2557 XP

    Ik zie op veel plekken het tegendeel van wat hier wordt beweerd

    0
    @Reply

Meer Mafia: The Old Country

Meer
blank 28

Mafia: The Old Country beschikt over twee grafische modi

Afgelopen week bracht 2K Games een nieuwe trailer uit van Mafia: The Old Country, waarin de PlayStation 5 Pro-versie van de game in de spotlights geplaatst werd. Dat zag er goed uit, maar het ontbrak toen nog aan specifieke details over de...

blank

Lennard Verhage

blank 6

Systeemeisen voor pc-versie Mafia: The Old Country bekend

Mafia: The Old Country zal volgende week in de (digitale) winkels liggen. Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan kan je nu al zien of je hardware toereikend is voor deze game. De minimale systeemeisen voor het nieuwste deel in d...

blank

Patrick Zwarts

blank 8

Meer Mafia: The Old Country gameplay getoond in nieuwe trailer

Het duurt niet lang meer voordat Mafia: The Old Country uitkomt, de release staat immers gepland voor 8 augustus. De game zal dan verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de afgelopen weken hebben we al de nodige video&...

blank

Lennard Verhage