Mafia: The Old Country doet het prima bij critici



Mafia is terug, maar in een andere setting dan we gewend zijn. In Mafia: The Old Country gaan we terug naar het begin van de twintigste eeuw op Sicilië, nog voordat de maffia in grote getale aanwezig was in de Verenigde Staten. Vooralsnog lijkt deze andere insteek het prima te doen bij de meeste critici.

Op Metacritic zien we uiteenlopende cijfers. De hoogste waardering op dit moment is een 9.8 terwijl de laagste een 5.0 is. Alle huidige reviews bij elkaar komt Metacritic uit op een gemiddelde van 7.6 wat ruim voldoende is. Of Mafia: The Old Country bij ons goed in de smaak valt, lees je spoedig in onze review.