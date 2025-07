Assassin’s Creed tv-serie krijgt groen licht bij Netflix

Er gaan al een tijdje geruchten rond over een tv-serie gebaseerd op Assassin’s Creed, maar het wilde tot op heden nog niet echt van de grond komen. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen, Netflix heeft namelijk groen licht gegeven om de serie in productie te laten gaan. Enkele van de grote namen die nu verbonden zijn aan deze productie zullen daar vast bij hebben geholpen.

De showrunners voor de Assassin’s Creed serie zijn Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) en David Wiener (Halo, Homecoming). De serie zal draaien rondom twee facties die in oorlog zijn met elkaar. Patino en Wiener claimen allebei enorme fans te zijn van de Assassin’s Creed franchise en zeggen dan ook met veel plezier en goede moed aan de serie te zijn begonnen.