Nintendo heeft vanmiddag een nieuwe Nintendo Switch 2 bundel aangekondigd. Deze bundel bevat logischerwijs de console en bij het pakket wordt een exemplaar van Pokémon Legends: Z-A geleverd. Deze bundel is vanaf 16 oktober verkrijgbaar.

Vanaf morgen is het mogelijk om de bundel in pre-order te plaatsen, al is de prijs op dit moment nog niet bekend. Overigens betreft het een standaard Nintendo Switch 2, dus deze console is niet in het teken van de game verder opgeleukt.