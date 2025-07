Claws of Awaji uitbreiding voor Assassin’s Creed: Shadows verschijnt nog dit kwartaal

Assassin’s Creed: Shadows krijgt naast uitgebreide (technische) ondersteuning ook nieuwe content. Tot op heden zijn dat zo nu en dan wat extra quests, maar er staat nog een grotere uitbreiding op de planning: Claws of Awaji.

Deze uitbreiding is momenteel in ontwikkeling en Ubisoft heeft bij de presentatie van kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de uitbreiding in het tweede kwartaal van het huidige fiscale jaar uitkomt. Dat is ergens tussen 1 juli en 30 september.

“Ahead of the Holiday season, the mid-term potential of the game will be supported by the Claws of Awaji expansion, coming in Q2, that will introduce more than 10 hours of new content along with a new weapon, skills and abilities, further expanding and enriching the game experience.”