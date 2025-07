Bekijk hier de eerste trailer van Battlefield 6

Update: De trailer laat wat beelden van de singleplayer zien en wordt afgesloten met het bericht dat we op donderdag 31 juli de multiplayer onthulling mogen verwachten.

Electronic Arts werkt al een lange tijd aan de nieuwste telg in de Battlefield-franchise, waarvan we sinds kort weten dat het Battlefield 6 is. Voor vanmiddag staat de onthulling van de eerste trailer gepland, die om 17:00 uur online gaat.

Deze trailer laat een eerste glimp van de game zien en wellicht horen we ook de releasedatum (mogelijk 10 oktober) met misschien zelfs een aankondiging van wanneer de beta van start gaat. Verder zou er een grootste onthulling voor eind deze maand gepland staan, maar die geruchten zijn niet bevestigd.

Benieuwd naar Battlefield 6? Check dan zo meteen de trailer hieronder.