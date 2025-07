Releasedatum Battlefield 6 gelekt

Hoewel we morgen pas de eerste trailer van Battlefield 6 gaan zien, weet leaker billbil-kun via Dealabs al de nodige informatie te delen over de aankomende shooter. Zo zou de release gepland staan voor 10 oktober dit jaar.

Bij de release zullen er twee edities verschijnen: standaard en Phantom. Deze laatste editie is een soort Deluxe Edition, die alleen digitaal verkrijgbaar is en komt met wat extra in-game content. Er staat verder geen early access gepland voor deze editie.

Kopers van de standaard editie zouden tegen een meerprijs op elk gewenst moment kunnen upgraden naar de duurdere editie via de zogeheten Phantom Pack. De game zal ook een fors prijskaartje hebben, zo kost de standaard editie € 69,99 op pc en € 79,99 op consoles. De Phantom Edition kost € 99,99 op pc en € 109,99 op consoles.

Of de informatie klopt is afwachten natuurlijk, al is deze leaker zeer betrouwbaar. Wellicht dat we morgen bevestiging krijgen op deze details.