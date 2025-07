LEGO kondigt Game Boy-set aan voor release in oktober

Na een eerdere teaser heeft LEGO nu officieel de Game Boy-set aangekondigd. Deze nieuwe LEGO-set zal op 1 oktober uitgebracht worden. Het betreft hier een bijna 1:1 model van de originele Game Boy, die bestaat uit 421 onderdelen.

Naast dat je natuurlijk het apparaat in LEGO krijgt, zitten er ook wat kleine details bij zoals cartridges van The Legend of Zelda: Link’s Awakening en Super Mario Land. Verder worden er wat kartonnen plaatjes bijgeleverd, waarmee je het scherm van de Game Boy kunt aanpassen.

De set kost € 59,99 en is nu beschikbaar voor pre-order.