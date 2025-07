Sucker Punch deelt nieuwe informatie over Ghost of Yotei

Nog iets meer dan twee maanden te gaan en dan is het eindelijk tijd voor de langverwachte lancering van Ghost of Yotei. In aanloop naar de release zullen we steeds meer te weten komen over wat ons te wachten staat, en ontwikkelaar Sucker Punch heeft al wat nieuwe informatie bekendgemaakt.

In een interview met IGN heeft co-director Jason Connell bevestigd dat de verschillende nummers die je kunt spelen op je shamisen kunnen helpen bij het vinden van collectibles. Je zult niet vanaf het begin alle nummers kunnen spelen; je moet de liedjes eerst leren in de wereld van Ghost of Yotei. Het is echter nog onbekend hoe je deze liedjes precies zult kunnen leren.

“I love that the shamisen exists and there’s actually songs that you can learn inside of the open world, and those songs can then guide you to certain types of things”

Een van de andere veranderingen in Ghost of Yotei is de mogelijkheid om meer verschillende wapens te gebruiken, ter vervanging van de stances in Ghost of Tsushima. Het hoofdpersonage Atsu zal naast een katana ook gebruik kunnen maken van een kusarigama, een odachi, twee zwaarden en een yari. Sucker Punch vertelt hierover dat, alhoewel het efficiënter is om verschillende wapens te gebruiken, het mogelijk is om het spel uit te spelen met slechts één wapen.

“Let’s face it, people sometimes want to play in the way that makes them feel the coolest and the game will not hurt you if you do that. If you want to play with just two swords in each hand because it looks cool, you can play through the whole game that way. It’s A-okay.”

Ghost of Yotei is vanaf 2 oktober beschikbaar voor de PlayStation 5. Hoewel een pc-versie nog niet is aangekondigd, is het waarschijnlijk dat die later alsnog zal volgen.