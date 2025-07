Gerucht: later dit jaar verschijnt een nieuwe SpongeBob-game

SpongeBob SquarePants, onze vrolijke spons die in een ananas diep in de zee woont, zou wel eens een gloednieuwe game kunnen krijgen. Na de succesvolle heruitgave van ‘Battle for Bikini Bottom’ en het amusante ‘The Cosmic Shake’ zou THQ nog een game op de planning hebben staan met SpongeBob in de hoofdrol. De doorgaans betrouwbare leaker billbil-kun geeft uitleg.

Het gaat hier om ‘SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide’, een vooralsnog onaangekondigde game die op 18 november zou verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc en vermoedelijk ook voor de Switch 2 (al was dat nog niet helemaal zeker). Het prijskaartje zou € 39,99 bedragen.

Uiteraard blijft dit maar een gerucht, maar gezien de betrouwbare reputatie van billbil-kun lijkt dit best wel realistisch. We wachten voorlopig de officiële aankondiging af.