Review | SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – THQ Nordic probeerde in 2020 te polsen of gamers nog geïnteresseerd waren in SpongeBob SquarePants. Toen werd immers een remaster/remake uitgegeven van Battle for Bikini Bottom, die oorspronkelijk in 2003 verscheen voor onder andere de PlayStation 2 en originele Xbox. De verbeterde versie wist bij de pers goed in de smaak te vallen en dit was onder gamers niet anders, want het spel wist goed te verkopen. THQ besloot vervolgens om een geheel nieuwe game te maken rondom de sponzige held. Aangezien Battle for Bikini Bottom gebruikt kan worden als ijkpunt, mag in principe niets in de weg staan om van SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ook een leuke ervaring te maken.

Chaos in het universum

In The Cosmic Shake koopt SpongeBob een mysterieus drankje, dat is gemaakt van de tranen van zeemeerminnen. Met dit goedje kan je elke wens laten uitkomen. SpongeBob is allesbehalve egoïstisch en laat de wensen van iedereen om hem heen uitkomen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het flesje binnen de kortste keren helemaal leeg is, de neveneffecten komen ook aan het licht. Door het overmatig gebruik van het drankje, wordt het universum uit elkaar getrokken en komen de vrienden van SpongeBob terecht in compleet andere werelden. Onze gele vriend wil zijn fouten herstellen en gaat op avontuur om al zijn maatjes weer thuis te brengen.

Een echte platformer

Net zoals Battle for Bikini Bottom is The Cosmic Shake een 3D platformer. In de game heb je een HUB-wereld waar je vrijuit in rond kunt lopen en met personen kunt praten. In deze open wereld zijn tevens portalen te vinden die je naar verschillende levels brengen, waar je een van tevoren bepaalde route – met hier en daar wat open gedeeltes – moet zien af te leggen en voltooien. Zoals het een platformer betaamt bestaat de gameplay uit het springen van en naar platformen, het verzamelen van objecten en vechten tegen verschillende vijanden. De voornaamste objecten die je nu moet zien te vergaren zijn jelly bolletjes. Die gebruik je niet om uiteindelijk extra levens te kunnen krijgen, maar om nieuwe kostuums mee te kopen. Dat is leuk, want het wakkert de verzameldrang in je aan, alleen brengen deze kostuums geen extra vaardigheden met zich mee.

Het springen en vechten werkt allemaal prima. SpongeBob heeft een aantal aanvallen tot zijn beschikking, waardoor het vechten niet snel een eentonige bedoeling wordt. De gele rakker reageert goed op jouw commando’s en dat zorgt ervoor dat je zorgeloos kunt spelen. Het speelplezier wordt extra verhoogd door het over het algemeen goede leveldesign. Ieder level heeft zijn eigen karakter en bestaat niet alleen maar uit springen, knokken en het verzamelen van objecten. Er wordt af en toe wat andere gameplay geïntroduceerd, waardoor je een meer gevarieerd geheel krijgt. Zo zijn er bijvoorbeeld raceonderdelen en minigames te vinden. Toegegeven, de minigames zijn vrij simpel, maar het zorgt er samen met de andere extra onderdelen voor dat The Cosmic Shake niet repetitief aanvoelt.

Wat ook voor wat extra variatie zorgt, is dat je gaandeweg je avontuur er nieuwe vaardigheden bij krijgt. Dit kan zowel voor extra aanvallen voor het vechten zijn, als nieuwe mogelijkheden om op meer plekken in de verschillende levels te kunnen komen. Er zijn namelijk ook nog geheime ruimtes te vinden, dus het loont om even verder te kijken dan dat je neus lang is. Wel moet gezegd worden dat de game niets nieuws doet. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake speelt in principe op safe, want het houdt hoofdzakelijk vast aan de formule van Battle for Bikini Bottom. Er wordt nergens een origineel idee doorgevoerd, waardoor de game zich echt weet te onderscheiden van andere 3D platformers. Dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant beleef je nu genoeg plezier aan het spel. Bovendien zal de doelgroep, kinderen, daar maling aan hebben.

Niet zo leuk

Er zijn helaas wel een klein aantal momenten waarbij de ontwikkelaar ogenschijnlijk door z’n ideeën heen was. Je komt heel af en toe op punten in levels waarbij er stukken van een level achter elkaar geplakt lijken te zijn om een level kunstmatig langer te maken. Het gebeurt twee of drie keer in de gehele game – wat in principe dus best meevalt –, maar omdat de rest van het spel juist wel genoeg variatie met zich meebrengt vallen de eerder genoemde momenten heel erg op. Wat ook jammer is, is dat er geen moeilijkheidsgraden aanwezig zijn. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake is een leuke game, maar het is wel gemakkelijk om uit te spelen – je loopt er dus zo doorheen. Er zijn wat zijmissies aanwezig om de speelduur op te rekken, maar daarvoor moet je dan levels herspelen. Aangezien deze nagenoeg geen weerstand bieden qua moeilijkheidsgraad en ook nog eens simpele fetch-quests zijn, daagt het niet genoeg uit om levels voor een tweede keer doorlopen de moeite waard te maken.

Net als de tekenfilm

Op audiovisueel vlak weet SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake goed voor de dag te komen. Er wordt gebruikgemaakt van de originele stemmen en de muziek en geluidseffecten lijken zo weggelopen te zijn uit de tekenfilmserie. Het enige wat er mist is Nederlands stemmenwerk voor de jongste gamers onder ons. Grafisch ziet de game er verzorgd uit, met goed vormgegeven personages en omgevingen. Alles is naar behoren geanimeerd en de 1080p en 60 frames per seconde zorgen er voor dat alles vloeiend in beweging is. Het enige wat roet in het eten gooit is dat er soms een stuk van een level ingeladen moet worden. Dit zorgt er voor dat het beeld voor ongeveer een halve seconde stilstaat en dat komt geregeld voor en dat haalt je uit de flow. Gelukkig is alles wel overgoten met de bekende SpongeBob humor, dus fans van de tekenfilmserie zullen smullen als ze de game zien en horen.

Gespeeld op: PlayStation 5 via backwards compatibility.

Beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.