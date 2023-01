THQ Nordic en ontwikkelaar Purple Lamp Studios hebben een gloednieuwe trailer uitgebracht voor SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, de nieuwe platformer gebaseerd op de populaire Nickelodeon serie. In deze nieuwe trailer worden de diverse personages uit het spel voorgesteld.

In eerdere trailers werden al een aantal populaire personages zoals SpongeBob en Patrick getoond, ditmaal zien we echter een aantal andere personages terug in diverse tijdsperiodes. In een andere trailer kregen we ook al een blik op een aantal van de baasgevechten die je te wachten staan in de game.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake komt op 31 januari 2023 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Switch en pc. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken.