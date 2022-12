THQ Nordic heeft samen met ontwikkelaar Purple Lamp Studios een nieuwe trailer uitgebracht voor SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. De nieuwe trailer werpt een blik op een aantal van de baasgevechten die spelers kunnen verwachten in de aankomende platformer.

In dit nieuwe avontuur van SpongeBob gaan spelers samen met Patrick op reis door verschillende werelden die opeens toegankelijk zijn geworden door scheuren in het universum. Zo zul je het ene moment griezelen in Halloween Rock Bottom en het andere moment op jacht gaan naar kwallenvissen in het Wilde Westen.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake wordt op 31 januari uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Je kan de nieuwe trailer hieronder bekijken.