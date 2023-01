Was je nog niet helemaal overtuigd van SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake na de vele trailers die de afgelopen weken zijn uitgekomen? Misschien weet de mening van de experts in The Cosmic Shake’s nieuwste trailer je misschien wel over de streep te trekken.

THQ Nordic heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin het de mening vraagt van de grootste SpongeBob fans/kenners: de kinderen die de avonturen van de gele spons enthousiast volgen. Zo delen ze onder andere wat voor gekkigheid we kunnen verwachten en wat zij het leukste vinden aan de game. Als we de experts mogen geloven, zal SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake aanvoelen als een game gecombineerd met een film.

Benieuwd? Dan kun je de nieuwe ‘Kids Explain’ trailer hieronder bekijken. Mocht je toch onze review willen afwachten, dan kan dat natuurlijk ook. Die mag je tegen het einde van de maand verwachten. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake komt op 31 januari 2023 uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.