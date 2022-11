SpongeBob verscheen voor het eerst in 1999 op tv en sindsdien heeft de goed gehumeurde spons de harten van velen wereldwijd veroverd. Naast het iconische hoofdpersonage zijn er genoeg leuke andere figuren te vinden in de wereld van Bikinibroek en het succes lijkt maar niet te eindigen voor de serie. Komend jaar verschijnt The Cosmic Shake en deze game wordt – gezien het wereldwijde succes van de serie – ook ingesproken in veel talen.

Deze nieuwe ‘Languages are F.U.N.’ trailer laat het stemmenwerk in verschillende talen zien en horen. De hoofdtaal zal nog steeds Engels zijn, maar dat weerhoudt spelers er niet van om hun eigen taal te kiezen. De trailer laat onder de Franse, Duitse, Spaanse, Portugese, Japanse, Poolse, Hindi en Indonesische versies zien. De Nederlandse versie zit er niet bij in deze trailer, maar wie weet is dit wel een optie wanneer de game verschijnt.