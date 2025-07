Volg hier de Nintendo Direct Partner Showcase

Hoe ziet de nabije toekomst er voor de Nintendo Switch en Switch 2 uit? Daar gaan we zo achter komen, want Nintendo heeft voor vanmiddag de Nintendo Direct Partner Showcase gepland staan. Deze showcase draait om updates en aankondigingen van andere ontwikkelaars en uitgevers die titels voor het Nintendo platform in ontwikkeling hebben.

De showcase gaat vanmiddag om 15:00 uur van start en zal zo’n 25 minuten duren. Benieuwd naar wat er in de pijplijn zit voor de Nintendo Switch? Dan kan je hieronder de livestream bekijken.