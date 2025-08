2K vervangt leiderschap van BioShock 4-studio Cloud Chamber

Take-Two heeft in een verklaring laten weten dat het het leiderschapsteam van de volgende BioShock-game heeft vervangen. Het gaat om studiobaas Kelley Gilmore en creatief directeur Hogarth de la Plante.

Volgens Bloomberg volgde de beslissing op een interne evaluatie van de ontwikkeling van het spel. Het verhaal van BioShock 4 zou zijn aangemerkt als een belangrijk verbeterpunt en zal daarom worden herzien.

Bloomberg meldt ook dat 2K vorig jaar nog plannen had om een remake van de allereerste BioShock te ontwikkelen, maar dat deze plannen begin dit jaar zijn geschrapt.

“We are working hard to set BioShock up for the best possible future. Right now, we have a good game, but we are committed to delivering a great one. We are working closely with leadership at the studio to define this path.”