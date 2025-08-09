BioShock 4 gaat zeker uitkomen zegt Take-Two CEO



De laatste tijd gaan er wat berichten rond over dat de ontwikkeling van BioShock 4 niet bepaald van een leien dakje zou gaan. Er zijn wat wisselingen geweest in het management van ontwikkelaar Cloud Chamber en dan gaan al snel de alarmbellen af. In gesprek met IGN heeft Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two, echter aangegeven dat BioShock 4 écht uit gaat komen.

Zelnick voegt daar aan toe dat een nieuwe BioShock aan torenhoge verwachtingen moet voldoen. De oorspronkelijke drie games zijn regelrechte klassiekers en BioShock 4 moet minstens dat niveau kunnen halen en het liefste met nog een beetje extra. Het is jammer dat we dus nog even zullen moeten wachten op BioShock 4, maar we moeten Zelnick in deze wel gelijk geven.