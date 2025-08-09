BioShock 4 gaat zeker uitkomen zegt Take-Two CEO

De laatste tijd gaan er wat berichten rond over dat de ontwikkeling van BioShock 4 niet bepaald van een leien dakje zou gaan. Er zijn wat wisselingen geweest in het management van ontwikkelaar Cloud Chamber en dan gaan al snel de alarmbellen af. In gesprek met IGN heeft Strauss Zelnick, de CEO van Take-Two, echter aangegeven dat BioShock 4 écht uit gaat komen.
Zelnick voegt daar aan toe dat een nieuwe BioShock aan torenhoge verwachtingen moet voldoen. De oorspronkelijke drie games zijn regelrechte klassiekers en BioShock 4 moet minstens dat niveau kunnen halen en het liefste met nog een beetje extra. Het is jammer dat we dus nog even zullen moeten wachten op BioShock 4, maar we moeten Zelnick in deze wel gelijk geven.
“It’s going to come out. That I can say hand on heart, without question.”
“We don’t talk about how long our development cycles are. We have had some ups and downs along the way. That is accurate. And we have had changes in studio leadership. That said, we have very big shoes to fill on BioShock because of the legacy of Ken Levine, the legacy of what has gone before, which has been so successful. And we need to make sure that this experience is true to the BioShock DNA on the one hand, and a massive step forward on the other hand. That’s always challenging. We think we’re up to the challenge, but it has not been seamless.”
Houd mijn hart vast!
Bioshock infinite was , ondanks geweldige verhaal en tie in met de twee vorige games de minste van de drie.
@keiranereis: Infinite vond ik gaaf. Deel 2 was dogshit.
@Anoniem-958: no it wasnt. En infinite was helemaal niet zo geweldig. Miss ben je zelf dogshit.