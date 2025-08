Nieuwste Switch 2 firmware maakt meer Switch-games backwards compatible

Eind vorige maand werd er een nieuwe firmware uitgerold voor de Nintendo Switch 2. Volgens de officiële omschrijving zou het gaan om een sinpele stabiliteits-patch was. Nu blijkt dat er iets meer aan de hand is.

Nintendo Everything meldt dat de firmware 20.3.0 ook meer originele Switch-titels volledig backwards compatible maakt. Het gaat in totaal om vijf games en deze zijn als volgt:

Cotton Reboot High Tension

D.C.III: Da Capo III – Plus Story

DarkStar One: Nintendo Switch Edition

Disgaea 7: Hour of Darkness

Vagante

Nintendo heeft tevens wat updates gedeeld over een aantal games die nog wat problemen ondervinden als zij worden gespeeld op een Switch 2. Voor Monster Rancher 1 & 2 DX en Marco & the Galaxy Dragon geldt dat in sommige gebieden er slowdown kan optreden. Met Windjammers kunnen er soms wat audioproblemen optreden. Hier wordt dus aan gewerkt om dit op te lossen.