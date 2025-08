Kojima noemt OD iets ’totaal anders’ en verwacht veel discussies over de game

Hideo Kojima is altijd al wel een beetje een vreemde snuiter geweest. Wat je mening ook moge zijn over zijn games, de man probeert wel telkens iets uniek te maken en daar verdient hij complimenten voor. Eerder dit jaar bracht hij Death Stranding 2 uit en momenteel werkt hij aan ‘OD’, een mysterieuze horrortitel die hij maakt in samenwerking met Microsoft. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar ook die game zal best ‘speciaal’ worden.

Hij gaf onlangs een interview waarin hij sprak over OD en wat we kunnen verwachten. Hij omschrijft OD als iets ’totaal anders’ dan wat we gewend zijn, wat dat ook moge betekenen. Daarnaast voorspelt hij ook dat er waarschijnlijk veel discussie over de game zal zijn: ‘people will love it or hate it’. Kojima is zeker van plan om alle reviews te lezen wanneer de game uitkomt, maar eigenlijk boeit de initiële ontvangst hem niet heel veel. Hij beweert dat de ‘echte’ evaluatie van OD pas na 10 à 20 jaar zal plaatsvinden.

“Whenever OD comes out, he’ll read all the tweets, watch the YouTube videos, scan all the reviews. But the reception won’t matter to him then. Kojima is confident enough to know the legacy of his body of work will be defined much later. “The real evaluations come after—10 or 20 years from now,” he says.”

Dat klinkt… interessant? Momenteel weten we nog bitter weinig over OD en we hebben ook nog geen idee wanneer de game zal uitkomen.