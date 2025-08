Gratis PSN avatars zijn nu beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees

In het kader van het 15 jarige bestaan van PlayStation Plus kondigde Sony onlangs aan dat er een pakket met gratis PlayStation Network avatars in de pijplijn zat. Dit pakket is nu beschikbaar en bevat avatars van Twisted Metal, God of War, Cyberpunk 2077 en meer.

Het pakket dien je te claimen met een specifieke code en die voor Europa is: PEDN-MARA-T2M9. Belangrijk om te weten is wel dat enkel PlayStation Plus abonnees het pakket daadwerkelijk met deze code kunnen binnenhalen. Als je geen actief abonnement hebt, val je buiten de boot.

Dit pakket is tot 10 september beschikbaar om te claimen.