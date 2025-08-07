Volg hier vanmiddag de Nintendo Indie World presentatie

Na de Nintendo Direct van vorige week is het vandaag tijd voor een nieuwe Indie World. Deze uitzending staat, zoals de naam al doet vermoeden, in teken van onafhankelijke ontwikkelaars die hun games laten zien.

De showcase gaat vanmiddag om 15:00 uur van start en duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens de uitzending komen zowel games voor de Nintendo Switch al de Switch 2 voorbij, waarmee we een indruk krijgen van wat er nog meer in de pijplijn zit.