Logo
theme-switch

Volg hier vanmiddag de Nintendo Indie World presentatie

Nieuws
Lennard Verhage on 07 August 2025 om 14:45

Na de Nintendo Direct van vorige week is het vandaag tijd voor een nieuwe Indie World. Deze uitzending staat, zoals de naam al doet vermoeden, in teken van onafhankelijke ontwikkelaars die hun games laten zien.

De showcase gaat vanmiddag om 15:00 uur van start en duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens de uitzending komen zowel games voor de Nintendo Switch al de Switch 2 voorbij, waarmee we een indruk krijgen van wat er nog meer in de pijplijn zit.

3 reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

  1. User avatar
    162 XP

    Net afgelopen, maar er zat nu niet zo veel indie`s in die ik zou willen spelen. Maar het is altijd leuk om te zien dat indie`s nog leven.

    0
    @Reply
  2. User avatar
    10506 XP

    Dit was net niks wat ik zo zag haha

    0
    @Reply
  3. User avatar
    10506 XP

    @TrollHunter: Precies

    0
    @Reply