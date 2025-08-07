Nieuwe Killing Floor 3 update brengt meer stabiliteit en lost wat issues op

Killing Floor 3 is nu een korte tijd verkrijgbaar en in onze review heb je kunnen lezen dat de game zeker potentie heeft, maar er nog niet helemaal is. Ondertussen werkt ontwikkelaar Tripwire Interactive aan verbeteringen en zo hebben ze nu een hotfix uitgebracht.

Deze update zorgt voor een verbetering van de stabiliteit, lost voice chat problemen in de multiplayer op en meer. De patch notes zijn niet al te uitgebreid en kun je hieronder terugvinden. Met deze update uitgerold werkt de ontwikkelaar aan nog meer verbeteringen, dus verwacht binnenkort weer een nieuwe patch.

Version 1.0.0.5 Patch Notes

Bug Fixes

Stability Issues

Improved stability for both dedicated servers and clients in a variety of scenarios.

VOIP:

Resolved voice chat problems in multiplayer, particularly those stemming from in-game privacy setting changes and late joins.

Gameplay & UI:

Removed a brief delay between triggering command wheel actions and specialist dialog lines.

Addressed problems with late-joining players spawning with their custom starter weapon, irrespective of their chosen weapon or operational budget.

Resolved inconsistencies between tool stock value and active available charges at the trader.

Corrected an issue where changes to tools in the Ready Up lobby were not applied for late-joining players entering the game.

Fixed the Message of the Day Banner not being visible on the Start Menu.

Added additional UI feedback at the end of weapon mod crafting.

Visuals: