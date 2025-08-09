Logo
Fox Hunt modus van Metal Gear Solid Delta zal niet direct bij release beschikbaar zijn

Nieuws
Joey Visser on 09 August 2025 om 15:42

Eind deze maand komt Metal Gear Solid: Snake Eater dan eindelijk uit, al zullen spelers nog even moeten wachten op de Fox Hunt modus. Uitgever Konami heeft namelijk aangeven dat de modus niet direct vanaf release beschikbaar is, maar dat deze met de herfst uit zal komen.

Dit blijkt uit een recent bericht op X van de uitgever. Waarom de ‘hide and seek’ modus niet direct beschikbaar is wordt niet genoemd, al gaan we er vanuit dat de modus simpelweg nog niet klaar is voor release.

Konami beschrijft Fox Hunt als een hide and seek-achtige modus, die draait om camouflage en overleving. Uit de beschikbare informatie en screenshots lijkt het erop dat twee teams het tegen elkaar opnemen, waarbij het ene team zich moet verstoppen in de omgeving en het andere team hen moet zien te vinden en uitschakelen – geen onbekend recept, al zijn we erg benieuwd wat Konami ervan weet te maken. Bekijk hieronder een aantal screenshots.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater is vanaf 28 augustus beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Mocht je twee dagen eerder toegang willen, dan kan dit middels vroegtijdige toegang die te verkrijgen is met de Deluxe Edition.

    Leg het aan mij of leef deze game niet zo, ik hoor bijna niemand die er hyped voor is.
    Ik zelf sla hem over want ik heb totaal niks met MGS. Maar vind het wel eng stil rond de release.

