Gran Turismo 7 website biedt nu een overzicht met details van alle auto’s

Lennard Verhage on 09 August 2025 om 10:21

Gran Turismo 7 is als het ware een heus museum aan auto’s met meer dan 500 verschillende modellen. Deze auto’s kun je allemaal in de game vinden en daarmee het circuit opgaan, maar het kan best tijdrovend zijn om alle voertuigen in het spel te bekijken.

Daarom heeft ontwikkelaar Polyphony Digital een nieuw segment op de officiële website gelanceerd waar je de volledige lijst met auto’s terug kunt vinden. Per auto kun je vervolgens wat foto’s bekijken en ook kun je er meer informatie en statistieken vinden.

Om het overzicht voor jezelf gemakkelijk te houden, kun je het sorteren op fabrikant, land, aandrijving en meer. Ook is het mogelijk om dergelijke details met andere auto’s te vergelijken. Kortom, een praktische website die zeker de moeite waard is om even een kijkje op te nemen.

