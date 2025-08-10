Logo
Terminator 2D: No Fate gameplay getoond in nieuwe trailer

Nieuws
Wim Odekerken on 10 August 2025 om 14:02


Games gebaseerd op klassieke films zijn vaak een beetje hit or miss. De laatste jaren heeft de Poolse ontwikkelaar Teyon redelijke successen weten te boeken met RoboCop, maar ook met Terminator. Deze keer gaat ontwikkelaar Bitmap Bureau met de licentie aan de haal en krijgen we op 31 oktober Terminator 2D: No Fate voorgeschoteld.

In de onderstaande gameplay trailer valt te zien dat de game zijn inspiratie haalt uit diverse 16-bit klassiekers van de Super Nintendo en SEGA Megadrive. In gesprek met PlayStation Blog heeft de ontwikkelaar nog heel veel andere details gedeeld. Terminator 2D: No Fate verschijnt op 31 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

