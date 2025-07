Terminator 2D: NO FATE zal wat later verschijnen dan gepland

Fans van de Terminator-franchise kregen in maart van dit jaar goed nieuws te horen. Reef Entertainment kondigde toen namelijk Terminator 2D: NO FATE aan. Later werd deze titel voorzien van een releasedatum, maar die zal niet worden gehaald.

De eerder genoemde uitgever meldt nu via X dat Terminator 2D: NO FATE niet langer op 5 september 2025 zal uitkomen. Het spel zal pas op 31 oktober 2025 in de (digitale) winkels te vinden zijn.

De reden voor het uitstel is dat het meer tijd kost om de fysieke versie op orde te krijgen dan werd gedacht. Er is daarom gekozen om zowel de digitale als fysieke versie later uit te geven, zodat Bitmap Bureau deze extra tijd weer kan gebruiken om de game te optimaliseren door middel van een day-one patch.

Het volledige statement is als volgt:

Terminator 2D: NO FATE will now be releasing on October 31, 2025.

Coordinating and manufacturing the physical release has been a longer process than we anticipated, and as a result, we’ve had to delay the release of the game. We apologise, and thank you for bearing with us.

This delay will also give the team at Bitmap Bureau extra time to work on some final refinements for the day one patch and we would like all fans to have the opportunity to experience the best version of T2D together. As such, this delay will apply to both physical and digital versions of the game.

From the moment we announced T2D, the response has been absolutely amazing. To all the fans, thank you so much for your support. We know that this news is disappointing and we appreciate your understanding.