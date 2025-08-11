Ghost of Yotei gameplay video toont de bloederige kracht van de Kusarigama

Over ongeveer twee maanden kunnen we eindelijk aan de slag met de langverwachte game Ghost of Yotei. De afgelopen weken druppelt er steeds meer informatie binnen, waaronder details over de shamisen en hoe je die kunt gebruiken om collectibles op te sporen. Deze keer krijgen we een nieuwe gameplay video voorgeschoteld waarin het Kusarigama wapen in volle glorie wordt onthuld.

De Kusarigama is een traditioneel Japans wapen dat bestaat uit een sikkel, verbonden aan een metalen ketting met een gewicht aan het uiteinde. Een dodelijke combinatie, als je het ons vraagt. Beijk de video hieronder om het wapen in actie te zien.

Ghost of Yotei is vanaf 2 oktober beschikbaar voor de PlayStation 5.