Logo
theme-switch

Ghost of Yotei gameplay video toont de bloederige kracht van de Kusarigama

Nieuws
Joey Visser on 11 August 2025 om 09:12

blank

Over ongeveer twee maanden kunnen we eindelijk aan de slag met de langverwachte game Ghost of Yotei. De afgelopen weken druppelt er steeds meer informatie binnen, waaronder details over de shamisen en hoe je die kunt gebruiken om collectibles op te sporen. Deze keer krijgen we een nieuwe gameplay video voorgeschoteld waarin het Kusarigama wapen in volle glorie wordt onthuld.

De Kusarigama is een traditioneel Japans wapen dat bestaat uit een sikkel, verbonden aan een metalen ketting met een gewicht aan het uiteinde. Een dodelijke combinatie, als je het ons vraagt. Beijk de video hieronder om het wapen in actie te zien.

Ghost of Yotei is vanaf 2 oktober beschikbaar voor de PlayStation 5.

1 reactie

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

  1. Anoniem-9114's avatar

    Woke of Yotei. Historisch niet eens accuraat (vrouwelijke samurai, lmao). Koste wat koste moeten troons door onze strot worden geforceerd…

    0
    @Reply

Meer Ghost of Yotei

Meer
blank 7

Sucker Punch deelt nieuwe informatie over Ghost of Yotei

Nog iets meer dan twee maanden te gaan en dan is het eindelijk tijd voor de langverwachte lancering van Ghost of Yotei. In aanloop naar de release zullen we steeds meer te weten komen over wat ons te wachten staat, en ontwikkelaar Sucker P...

blank

Nermin Colakovic

blank 6

Ghost of Yotei duurt ongeveer even lang als zijn voorganger

Ghost of Yotei belandt begin oktober in de winkelrekken en belooft een behoorlijk straffe ervaring te worden. Wie echter denkt dat hij een veel grotere titel dan voorganger Ghost of Tsushima voorgeschoteld zal krijgen, komt bedrogen uit. I...

blank

Matthias Spapen

blank 100

Ghost of Yotei draagt vrijheid hoog in het vaandel

Een nadeel van het openwereldgenre is dat veel titels na verloop van tijd beginnen aan te voelen als checklists, waarin je gewoon van A naar B gaat om een lijst met activiteiten af te kunnen vinken. Ghost of Yotei probeert zich bewust te d...

blank

Matthias Spapen