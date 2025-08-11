Titan Quest II is voorzien van een releasedatum

De actie-RPG van ontwikkelaar THQ Nordic, Titan Quest 2, bevindt zich momenteel in early-access op pc. In een nieuwe video beantwoordt de ontwikkelaar vragen uit de community en wordt duidelijk dat de release van de titel gepland staat voor het einde van 2026. Het was tot voorheen niet bekend dat ontwikkelaar Grimlore Games ook bezig was met een console-versie, maar in de video wordt duidelijk dat Titan Quest 2 tegen die tijd ook voor consoles beschikbaar zal zijn. Consolespelers moeten het tot dan dus even uithouden met andere titels. Bekijk de FAQ-video hieronder.
Grimlore Games maakt duidelijk dat er met elke drie maps een grote content-update beschikbaar komt en dat er tussendoor kleinere updates worden uitgebracht. De game kost in early access € 29,99, maar zal met de uiteindelijk release € 49,99 kosten op pc. Verder zal Titan Quest 2 geen microtransacties hebben, maar moeten spelers het doen met expansion packs en dlc’s.
Mocht je nog niet bekend zijn met de titel, lees dan hieronder de volledige beschrijving, verkregen via de Steam-pagina.
Vorm je legende.
Keer terug naar de klassieke, mythologische setting van Titan Quest, ga de strijd aan met legendarische monsters en reis door een fantasievolle reconstructie van het oude Griekenland.
Nemesis, de godin van de wraak, is op oorlogspad. Ze corrumpeert de draden van het lot en straft iedereen die zich tegen haar verzet tot in de eeuwigheid – ook jou. Pak je wapen op, vecht samen met de goden en verander het lot om Nemesis te stoppen, degenen die ze heeft gestraft te bevrijden en je eigen epische verhaal te weven.
Stort je in deze geweldige actie-RPG voor een nieuwe generatie mythische helden van de makers van SpellForce 3.
Een land van mythen en monsters
Ga op een episch avontuur dat je meevoert van schilderachtige stranden en serene Griekse tempels tot ruïnes waar de schaduwen van de doden ronddolen naar plaatsen waar geen sterveling zich ooit heeft gewaagd, waaronder het mysterieuze rijk van de Moirai zelf en daar voorbij.
Neem het op tegen klassieke wezens uit de Griekse mythologie en het originele Titan Quest, zoals Ichthians, centaurs, griffioenen, hippocampussen en cyclopen die bewijzen dat het tijdperk van helden nog lang niet voorbij is.
Een odyssee door het onbekende
Titan Quest II bevat een unieke, handgemaakte campagne die gebaseerd is op verkenning, en de wereld zit boordevol mysteries en geheimen die je kunt ontdekken. In donkere bossen liggen legendarische monsters op de loer, vreemde artefacten bevatten nog steeds magie uit voorbije tijden en je weet maar nooit wanneer je oog in oog komt te staan met een god. Elke ruïne heeft een geheim, elk standbeeld een verhaal.
Bezoek onvergetelijke steden boordevol leven en intriges. De gesprekken die je voert en de voorwerpen die je tijdens je reis vindt, kunnen tot verrassende ontdekkingen leiden. Dit is jouw avontuur.
Wie dapper is wacht de glorie
Naarmate je reis vordert, ontgrendel je krachtige vaardigheden en gebruik je epische wapens. Maar de vijanden waarmee je te maken krijgt, zijn verre van weerloos. Ontwijk en counter hun aanvallen en overrompel ze vervolgens met een goed-getimede reeks slagen.
Met behulp van rituelen bepaal je zelf hoe moeilijk de game is. Dankzij het uitgebreide aanpassingssysteem voor personages is er altijd een goede reden om opnieuw te spelen.
Belangrijkste kenmerken
-
Flexibel personagesysteem: in Titan Quest II bepaal je je eigen lot. Vorm je eigen klasse door twee stijlen te combineren. Stel je personage samen met de sterke en zwakke punten van beide stijlen en gebruik verschillende combinaties van vaardigheidsaanpassingen, attributen en voorwerpen om je eigen hybride klasse te creëren en je favoriete speelstijl te vinden. Ontwikkel je krachten en groei van een jonge sterveling uit tot een held die kan wedijveren met de goden!
-
Waardevolle buit: elk voorwerp heeft een functie en elke personageklasse heeft talloze uitrustingsmogelijkheden.
-
Uitdagende RPG-gevechten boordevol actie: vijanden vormen facties, werken samen en combineren hun unieke skills om je alert te houden. Maak gebruik van het diepgaande personagesysteem en alle vaardigheden die tot je beschikking staan om ze te verslaan in deze unieke actie-RPG.
-
Een prachtige, handgemaakte wereld uit de Griekse mythologie: ontdek prachtige vergezichten en uitgestrekte grotten. Gebruik de krachten van de goden om geheime locaties te ontdekken en verken zorgvuldig ontworpen verticale levels.
-
Rijk en meeslepend geluid: de sfeervolle soundtrack combineert traditionele Griekse muziek met moderne orkestrale elementen om epische, onvergetelijke thema’s te creëren die je onderdompelen in de unieke wereld van Titan Quest II.