Titan Quest II is voorzien van een releasedatum

De actie-RPG van ontwikkelaar THQ Nordic, Titan Quest 2, bevindt zich momenteel in early-access op pc. In een nieuwe video beantwoordt de ontwikkelaar vragen uit de community en wordt duidelijk dat de release van de titel gepland staat voor het einde van 2026. Het was tot voorheen niet bekend dat ontwikkelaar Grimlore Games ook bezig was met een console-versie, maar in de video wordt duidelijk dat Titan Quest 2 tegen die tijd ook voor consoles beschikbaar zal zijn. Consolespelers moeten het tot dan dus even uithouden met andere titels. Bekijk de FAQ-video hieronder.

Grimlore Games maakt duidelijk dat er met elke drie maps een grote content-update beschikbaar komt en dat er tussendoor kleinere updates worden uitgebracht. De game kost in early access € 29,99, maar zal met de uiteindelijk release € 49,99 kosten op pc. Verder zal Titan Quest 2 geen microtransacties hebben, maar moeten spelers het doen met expansion packs en dlc’s.

Mocht je nog niet bekend zijn met de titel, lees dan hieronder de volledige beschrijving, verkregen via de Steam-pagina.