Ubisoft werkt aan tv-serie over Far Cry

Ubisoft werkt samen met FX aan een tv-serie over Far Cry. Hoewel niet officieel aangekondigd, stond er kort een bericht over de serie online op de website van de uitgever met wat informatie. De post werd snel weer offline gehaald, maar niet voordat de informatie al opgepikt werd en nu rondgaat op het web.

De slug van het artikel was: ‘far-cry-series-adaptation-in-the-works-at-fx’, wat direct alles zegt. De informatie die kortstondig online stond was als volgt:

“Mac (It’s Always Sunny in Philadelphia, Mythic Quest, Welcome to Wrexham) and Hawley (Fargo, Alien: Earth) are the co-creators of the Far Cry series. Hawley will also serve as showrunner, while Mac is set to star in the show. The series will be executive produced by Mac, Hawley, and Jackie Cohn for More Better Productions; Michael Garcia for 26Keys Productions; Nick Frenkel for 3Arts Entertainment; and Gerard Guillemot, Margaret Boykin, and Austin Dill for Ubisoft Film & Television. This collaboration is really an embarrassment of riches. Far Cry a psychological tailspin that doesn’t shy away from the darkest and most absurd parts of humanity, which aligns perfectly with FX’s bold and fearless storytelling style,” said Margaret Boykin, head of film and television content, Ubisoft Film & Television.”

We moeten een officiële aankondiging nog afwachten, maar het bovenstaande is allemaal vrij duidelijk. Wanneer de tv-serie in productie gaat en wanneer die te zien zal zijn is afwachten, wellicht dat Ubisoft snel met meer nieuws komt.