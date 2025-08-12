Steam-pagina van Light of Motiram aangepast om gelijkenis met Horzion-franchise te verbloemen

Toen Light of Motiram werd onthuld, werd al snel duidelijk dat de game wel heel erg veel weg heeft van de Horizon-franchise van Sony PlayStation. Dit vond PlayStation zelf ook en spande daarom een rechtszaak aan. Er zijn nu stilletjes wat aanpassingen doorgevoerd op de Steam-pagina van Light of Motiram, waardoor vergelijkingen met de Horizon-serie worden verbloemd.

Een van de veranderingen die is doorgevoerd zit in de omschrijving van de game. Er wordt nu niet meer gesproken over een wereld waarin kolossale machines leven, die ‘mechanimals’ heten. De nieuwe omschrijving is nu heel beknopt gehouden:

“Make smart use of everything around you to stay alive and face off against formidable bosses, every step is fraught with danger and requires courage. Only by overcoming the challenges of survival can you carve out a place for yourself in this unforgiving land.”

Bovendien zijn alle officiële video’s van de game verwijderd en ook alle screenshots van de mechanische beesten en de protagonist die erg op Aloy leek, zijn niet meer te zien. Hiermee tracht de ontwikkelaar de directe gelijkenissen weg te nemen, maar of dit genoeg is moet nog blijken.