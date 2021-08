Special: Nintendo met zijn Switch – De ene keer is het een paarse kubus en de andere keer moet je zwiepen en zwaaien voor je televisie. Telkens is het wel wat anders waarmee Nintendo komt qua consoles. Na de Wii en Wii U lijkt Nintendo een soort middenweg gevonden te hebben met zijn laatste console. Een hybride console die gebruikmaakt van verschillende features die we reeds de revue hebben zien passeren, maar ook is het portable aspect meegenomen. Zo is de 3DS een ongekend succes gebleken, dus dat Nintendo ook van de handheld markt wil profiteren is niet zo gek. Nu is het dus een beetje van alles. De Nintendo Switch is een hybride console die je als een portable gaming handheld kan meenemen onderweg, alsook kan aansluiten op je tv voor de woonkamer ervaring. In dit overzicht bespreken we wat Nintendo zoal ter tafel brengt met de Nintendo Switch.

De Nintendo Switch consoles

De Nintendo Switch heeft niet voor niets zijn naam gekregen zoals die nu is. Switch duidt op de mogelijkheid om de console als een handheld te kunnen gebruiken of als een thuisconsole via een bijgeleverd docking station. Simpel gezegd, het is een hybride console. Wil je dus thuis op de bank spelen, dan kun je de Switch in het docking station plaatsen, de Joy-Con controllers van de zijkanten eraf schuiven en op een afstandje je games spelen. Wil je echter snel de bus pakken en onderweg verder gamen, klik dan je Joy-Cons weer aan de console en je kan meteen verder spelen. Een zeer unieke feature wat de console bijzonder maakt. Voor rond de €329,99 kan je de Nintendo Switch in huis halen.

Voor de liefhebbers die een voorkeur hebben voor handheld gamen, heeft Nintendo een aparte versie uitgebracht. De Nintendo Switch Lite is een kleinere versie van de normale Nintendo Switch, maar hiervan kun je de Joy-Cons niet losmaken. Eens portable, altijd portable zullen we maar zeggen. Deze versie van de console gaat voor ongeveer €219,99 over de toonbank, dus hij is niet alleen kleiner, maar ook een stuk goedkoper! Beide versies van de Nintendo Switch draaien op een custom Nvidia Tegra processor (GPU/CPU), kennen een batterijduur van tussen de 3 tot 6 uur (afhankelijk van de versie console en de games die je erop speelt), bevatten 32GB aan interne ruimte wat uitgebreid kan worden met microSDHC/microSDXC kaarten tot 2TB en een LCD-scherm van 6.2“ (Switch) of 5,5” (Switch Lite).

Dit jaar kan men nog een derde optie verwachten van Nintendo, die dezelfde specificaties kent als de eerdere modellen. Op 8 oktober komt namelijk de OLED versie van de Nintendo Switch in de schappen te liggen. Het 7” inch OLED scherm is het grootste verschil met de rest, maar de Switch (OLED) heeft ook een verbeterde (voet)standaard, wat een welkome aanpassing is voor een stabielere plaatsing van de handheld op een tafel. Intern geniet de OLED versie van 64GB geheugen voor net dat beetje extra ademruimte. Het docking station heeft ook een kleine aanpassing gekregen. De ronde afwerkingen doen het design een stuk moderner ogen, waarbij er achterop de Switch nog een andere aanpassing is doorgevoerd. De USB-poorten hebben plaatsgemaakt voor een LAN ingang, waardoor je er nu een ethernet kabel voor de online functionaliteiten op aan kan sluiten. De Nintendo Switch (OLED) gaat over de toonbank voor €349,99.

De Joy-Con Controllers

Je hebt twee losse controllers, een linker versie (met een min-knop bovenaan) en een rechter versie (met een plus-knop bovenaan). De kleine controllers hebben aardig wat in hun mars qua functies. Zo bevat het niet een traditionele rumble functie, maar HD rumble, een soort opvolger ervan. Denk een beetje aan je smartphone vibraties, maar dan een stuk accurater en het kan meer divers worden ingezet tijdens het gamen. Voor de rest heeft de (rechter) Joy-Con een NFC chip, die je nodig hebt om onder andere je Amiibo’s te kunnen registreren op je Switch console.

Een andere leuke bijkomstigheid van de twee losse controllers is dat je elke Joy-Con als aparte controller kunt gebruiken. Laten we als voorbeeld even Mario Kart 8 nemen, waarin je met z’n tweeën kunt racen als eenieder de Joy-Con op een horizontale manier gebruikt. Bij het onderdeel dat je op de Switch schuift, zitten namelijk mini schouderknoppen verwerkt, waardoor het mogelijk wordt om op deze manier samen te spelen. Je hoeft dus niet per se een extra paar Joy-Con controllers aan te schaffen om met twee spelers een game te kunnen spelen.

De Nintendo eShop & Switch Online

Je kunt in de winkel je fysieke games kopen om zo aan je entertainment te komen. Een groot voordeel hiermee is dat je aardig wat ruimte kan besparen op je console. Mocht je het gehannes met die kleine cartridges echter niet willen, dan kan je natuurlijk volledig de digitale toer op gaan. Op je hybride console heb je toegang tot de eShop. Het is de digitale winkel van Nintendo waar je Nintendo Switch games kunt aanschaffen. Niet alleen vind je hier aanbiedingen van sommige games, ook kun je natuurlijk de laatste demo’s spelen om te kijken of een game je bevalt. Wat je hier ook kunt aanschaffen is Nintendo Switch Online. Dit heb je nodig om bij een grote selectie van games online te kunnen spelen met/tegen je vrienden of onbekenden.

Maar er komen meer voordelen kijken bij Switch online. Je kunt ook exclusieve games uitproberen die enkel beschikbaar zijn voor leden. Daarnaast zijn er een paar multiplayer games die gratis inbegrepen zitten bij deze service. Je krijgt met Switch online ook toegang tot een bibliotheek van SNES en NES spellen, die op regelmatige basis worden aangevuld. Het is een rijk aanbod van oude klassiekers en het mooie van dit alles: een Nintendo Switch Online lidmaatschap is al binnen te slepen voor slechts €19,99 per jaar! Een relatief zachte prijs voor net dat beetje extra content die je Switch ervaring kan verrijken.

De originele producten van Nintendo

Nintendo heeft heel veel verschillende randapparaten en extra producten om meer uit je game ervaring te halen. De eerste die wij moeten noemen is toch wel de Switch Pro Controller, wat een alternatief is op de Joy-Cons en jou de mogelijkheid geeft om je games op een traditionele wijze te spelen, mochten Joy-Cons niet helemaal jouw ding zijn. We kunnen ons voorstellen dat een potje Super Smash Bros. Ultimate net even wat comfortabeler spelen is met een Pro Controller dan met de Joy-Cons. Geen zorgen, je mist geen enkele feature van de Joy-Cons met de Pro Controller, dus je wordt niet beperkt qua toeters en bellen.

Nintendo zal altijd in ziel een speelgoedfabrikant blijven en met verschillende soorten games laten zij dit van tijd tot tijd blijken. Zo is Labo een originele manier om meer met je Switch console te doen, door uitvindingen gemaakt van karton toe te passen op in-game mini-games. Er bestaat met Labo zelfs een manier om van je Switch een VR-bril te maken. Of wat te denken van Mario Kart Live, een game die je de woonkamer laat ombouwen tot een heus Mario Kart Circuit en waarbij Mario en Luigi tegen elkaar racen! Via de Switch wordt deze ervaring extra aangedikt door gebruik te maken van augmented reality, op je scherm zie je dan 3D objecten van het circuit verschijnen, terwijl het hoofddecor nog altijd je woonkamer is. Het is ook gewoon afwachten wat de volgende originele game wordt van Nintendo, dit naast de gebruikelijke exclusives.

Amiibo’s in overvloed!

In Super Smash Bros. Melee kregen we hier stiekem al een voorproefje van. Door het spelen van de game had je als verzameldoel allerlei figuurtjes bij elkaar te sparen voor een grandioze collectie. Dit bestond uit allerlei verschillende personages uit de Nintendo games. Al een tijdje is dit concept in werkelijkheid beschikbaar en zo kunnen liefhebbers van Nintendo, fysieke versies aanschaffen van dit concept. Amiibo’s heten deze figurines en behalve dat ze leuk staan op je boekenplank, voegen ze ook altijd wel iets toe aan je Nintendo games. Denk aan het verkrijgen van extra spullen, unieke features in bepaalde games of misschien wel iets wat een volledige verrassing voor je game is!