Na ons jarenlang te hebben gefocust op enkel en alleen PlayStation, is het nu tijd om afscheid te nemen van PSX-Sense. Welkom op PlaySense, waar we een nieuw hoofdstuk in ons boek openslaan. Het hoofdstuk van een multiplatform website, waarbij we onze focus zullen verbreden naar Xbox, Nintendo, pc en dergelijke. Een nieuwe uitdaging en dit komt natuurlijk met een paar veranderingen!

De meest in het oog springende verandering is het vernieuwen van onze website. Niet langer het traditionele blauw, maar een nieuwe frisse kleurstelling en dito logo. PlaySense is de naam en dat is waar je nu terecht kunt voor het dagelijkse nieuws, voor reviews, previews, artikelen en nog veel meer. We blijven onze stijl van publicaties hanteren, maar dan over een breder perspectief, wat dus nog meer variatie brengt in de content die je hier op PlaySense kunt lezen.

Daarnaast heb je vast gemerkt dat we onze focus ook op hardware hebben gelegd in het afgelopen halfjaar en dat is een groot succes gebleken. Dat zetten we dus op soortgelijke voet voort, maar dan nog uitgebreider. Kortom, alles wat je van ons gewend bent gaan we ook met PlaySense doen, maar dan met betrekking tot alle platformen. Door deze uitbreiding kunnen wij nog verder groeien en onze ambitie in een nog breder perspectief nastreven. Dit natuurlijk zonder onze identiteit te verliezen.

Dit nieuwe hoofdstuk is voor ons op de redactie fantastisch en daar hebben we ontzettend veel zin in, en dit willen we graag met jou gaan beleven. Daarom bij dezen het welkomstwoord op PlaySense. We hopen je dagelijks te mogen verwelkomen en we wensen je natuurlijk heel veel plezier. Mocht je nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan kan je dat hieronder in de comments kwijt. Liever mailen? Dat kan ook, gebruik daarvoor het e-mailadres: info @ rootbeat . com.

De migratie naar een nieuwe domeinnaam brengt ook de nodige technische uitdagingen met zich mee, het is dus goed mogelijk dat sommige componenten nog niet correct werken of zelfs helemaal niet. In dit geval willen we je ook vragen ons even een email te sturen op bovenstaand adres, zodat we dit snel kunnen oppakken.

Welkom op PlaySense, we wensen jou als bezoeker vooral heel veel plezier en we bedank je voor je support, we kunnen dit niet zonder jou doen!