Op deze eerste augustus van het jaar 2021 zijn we overgestapt van PSX-Sense naar PlaySense en dat betekent automatisch ook een aanzienlijk uitgebreidere releaselijst van games. Net zoals elke andere maand hebben we alle aanstaande releases bij elkaar gezocht en er verschijnen deze maand vooral veel games voor de Nintendo Switch.

Buiten dat mogen we de exclusieve Xbox Series X|S game Twelve Minutes verwachten en op de PlayStation 5 zien we Ghost of Tsushima: Director’s Cut verschijnen, alsook de PS5-versie van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 die eerder werd uitgesteld. Alle bevestigde releases van de maand augustus hieronder op een rijtje.

Week van 6 augustus

The Falconeer: Warrior Edition (PS4/PS5/Switch)

Dragon Star Varnir (Switch)

Memory Lane 2 (Switch)

Dodgeball Academia (Switch)

Doomsday Vault (Switch)

Dreamscaper (Switch)

Gems of Magic: Father’s Day (Switch)

Castle Of Pixel Skulls (Switch)

Bone Marrow (Switch)

3D ADVANTIME (Switch)

Week van 13 augustus

Foreclosed (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch/pc)

Hades (PS4/PS5)

Untitled Darkness (Xbox Series X|S)

Fort Triumph (Switch)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Shadowverse: Champion’s Battle (Switch)

Love Esquire (Switch)

Fire Tonight (Switch)

Button City (Switch)

Black Book (Switch)

Week van 20 augustus

Humankind (pc)

RiMS Racing (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Switch)

Fracked (PSVR)

Madden NFL 22 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc/Stadia)

Monster Harvest (PS4/Xbox One/Switch/pc)

Greak: Memories of Azur (PS5/Xbox Series X|S/Switch/pc)

Twelve Minutes (Xbox Series X|S)

Mayhem Brawler (Switch)

Monster Harvest (Switch)

Space Scavenger (Switch)

Week van 27 augustus

King’s Bounty II (PS4/Xbox One/pc/Switch)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS4/PS5)

Psychonauts 2 (PS4/Xbox One/Xbox Series X|S)

Aliens: Fireteam Elite (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar (PSVR/pc/Oculus Quest)

KeyWe (PS4/PS5/Xbox One/Switch)

Rustler (PS4/PS5/Switch)

Sniper Ghost Warrior Contracts (PS5)

Animal Kart Racer (PS5)

The Forgotten City (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/pc)

No More Heroes III (Switch)

Have a Blast (Switch)

Genoeg releases deze maand, zoals je vast wel hebt gezien. Ga jij nog een game halen, of misschien wel meer dan één? Laat het hieronder weten.