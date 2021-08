Een paar jaar terug kwam Truck Driver uit voor onder andere de PlayStation 4 en Xbox One, en hoewel die game natuurlijk op de nieuwe systemen te spelen is, is er geen native versie beschikbaar. Nog niet, want daar komt dit najaar echter verandering in. Uitgever SOEDESCO heeft namelijk een heruitgave aangekondigd.

Op 30 september verschijnt Truck Driver: Premium Edition, wat een uitgave is die alle eerder uitgebrachte content bevat. Daarnaast zit er ook een volledig nieuwe map bij de game inbegrepen: Mangefjell, gebaseerd op Noorwegen. Alle voertuigen in de game zijn geoptimaliseerd voor de nieuwe hardware, waardoor het er een stuk mooier uit zal zien.